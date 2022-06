Radikalisierung auf Social Media – Zerstört das Internet die Demokratie? Die digitale Vernetzung begann mit einem heilvollen Versprechen – und entpuppt sich immer häufiger als Alptraum. Kann aber auch sein, dass wir ohne sie noch viel schlimmer dran wären. Hannes Grassegger (Das Magazin)

Im Netz radikalisiert, im Parlament randaliert: Die Stürmung des Kapitols in Washington wäre ohne Social Media kaum denkbar gewesen. Foto: Mark Peterson/Redux/Laif

Lange Zeit glaubte man im Westen, dass das Internet Demokratie über die ganze Welt bringen würde. In den Zentren der liberalen Weltordnung galt es als Common Sense, dass fabelhafte neue Technologien wie «Internet-Browser», «online Datentransfers» oder «Internet-Telefonie» Menschen aus Sansibar oder Sibirien den gleichen Kosmos der Möglichkeiten eröffnen würden wie jenen in New York. Und dass der Zugang zu Informationen sie allesamt erkennen lassen würde, wie vorteilhaft ein Leben nach demokratischer Façon sei.