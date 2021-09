Transportpolizei musste eingreifen – Zertifikatspflicht im Speisewagen führt zu Konflikten Wer im Speisewagen essen will, muss seit Montag das Zertifikat vorweisen. Mehrere Passagiere wollten dies nicht hinnehmen. Konrad Staehelin

Die Zertifikatspflicht im Speisewagen hat seit Montag wiederholt zu Spannungen geführt. Foto: PD

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBB-Gastro-Tochter Elvetino sind in der vergangenen Woche wegen der Zertifikatspflicht wiederholt an ihre Grenzen gelangt. Sich hinsetzen und die Maske abnehmen darf seit Montag nur noch, wer ein Zertifikat vorweisen kann – wie in allen anderen Restaurants.

Offensichtlich wollten das nicht alle akzeptieren, wie SBB-Sprecherin Jeannine Egi schreibt: «In Einzelfällen mussten Kundenbegleiterinnen und -begleiter hinzugezogen werden. In einem Fall wurde die Transportpolizei eingeschaltet.» Dabei ging es um einen Passagier, der trotz fehlenden Zertifikats den Speisewagen nicht verlassen wollte.