Plakataktion in Winterthur – ZHAW-Studentin als «Neonazi-Hebamme» angeprangert Am Montag hingen rund um den ZHAW-Campus beim Katharina-Sulzer-Platz Plakate, auf denen eine Studentin als Neonazi bezeichnet wird. Die Hochschule verurteilte die Aktion umgehend. Jonas Keller

Die Plakataktion mit dem Titel «Keine Neonazis an unserer Schule» sorgt für Aufregung an der ZHAW. Foto: Jonas Keller

«Willst du eine faschistische Hebamme bei deiner Geburt?» Die Frage prangte am Montagmorgen auf mehreren Plakaten an der ZHAW. Darüber das Foto einer jungen Frau und die Überschrift «Keine Neonazis an unserer Schule».