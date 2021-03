Gestrandeter Zirkus – Zirkusleute schlagen sich in Bülach die Zeit um die Ohren Der italienische Zirkus Picard wartet immer noch bei der Stadthalle Bülach, bis er seine Tournee fortsetzen kann. Spätestens Ende Monat muss er weiterziehen. Doch wohin? Andrea Söldi

Noch bis Ende März darf der Zirkus Picard den Platz in Bülach gratis benutzen. Foto: Sibylle Meier

Immer noch stehen die Zirkuswagen auf dem Areal neben der Bülacher Stadthalle. Einige Männer werkeln ein wenig an den Fahrzeugen herum, und die Hunde in ihrem Gehege blicken den Besuchenden gespannt nach. Wegen des Veranstaltungsverbots, das seit Mitte Dezember gilt, musste der Zirkus Picard seine Tournee nach zwei Vorstellungen in Bülach unterbrechen. Nun warten die 38 Personen, 14 Pferde und 15 Hunde sehnlichst darauf, wieder auftreten zu können. «Es sind lange Tage», sagt Pferdedresseur Alvarino Bizzarro. «Wir versuchen, die Zeit irgendwie herumzubringen.»