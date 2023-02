Unfall in Buchs – Zwei Verletzte nach Unfall mit zivilem Polizeiauto Am Freitagnachmittag kam es in Buchs zu einer Kollision zwischen einem zivilen Polizeifahrzeug und einem Auto. Der Polizist befand sich auf einer dringlichen Dienstfahrt.

Der Unfall forderte zwei verletzte Personen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein 45-jähriger Fahrer eines zivilen Polizeifahrzeugs war am Freitagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, auf einer dringlichen Dienstfahrt auf der Dällikerstrasse in Richtung Buchs unterwegs. Sein Ziel: ein Polizeieinsatz. Dieses sollte er vorerst jedoch nicht erreichen, beim Überfahren der Kreuzung mit der Furttalstrasse in Buchs kam es zu einer Kollision mit einem Personenwagen, der von Regensdorf her kommend Richtung Otelfingen fuhr. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Der Personenwagen mit seinen zwei Insassen kam erst auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 60-jährige Lenkerin des Autos und ihr 83-jähriger Beifahrer wurden bei der Kollision verletzt. Die Feuerwehr barg beide Insassen aus ihrem Fahrzeug, anschliessend fuhr sie eine Ambulanz in ein Spital. Der Lenker des Polizeifahrzeuges wurde vor Ort medizinisch untersucht. Wie die Polizei weiter schreibt, blieb er unverletzt.

Untersuchung der Staatsanwaltschaft

Nun untersuchen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich den Unfall. Dies sei in solchen Fällen üblich, heisst es im Polizeicommuniqué. Die Polizei hat die Unfallfahrzeuge sichergestellt. Wegen des Unfalls musste die Unfallstelle bis kurz vor 17 Uhr in allen Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsgruppe der Feuerwehr signalisierte eine Umleitung.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie zwei Rettungsteams, ein Notarzt des Limmattalspitals wie auch mehrere Feuerwehren im Einsatz.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.