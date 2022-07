Eglisau hat entschieden – ZKB-Jubiläumsdividende geht an sechs Projekte Vom Fitnessparcours über Mülltauchen bis Hopp-La-Park: Diese Ideen erhalten einen Betrag.

Der Fischereiverein Eglisau hat Mülltauchen als Projektidee eingegeben. Symbolbild: Sibylle Meier

Im Oktober 2021 hat die Gemeinde Eglisau einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Vereine mit Sitz in Eglisau Projektideen einreichen konnten. Bis Ende 2021 sind über 20 Vorschläge eingegangen. Nun ist bekannt, wofür die ZKB-Dividende in der Gesamthöhe von 140’000 Franken eingesetzt wird.

Sechs Siegerprojekte

Folgende sechs Projektideen werden in Eglisau mit Beträgen ganz oder in reduzierter Form unterstützt:

- Fitnessparcours: 18’000.–

Gesundheitsförderung durch Sport an der frischen Luft, in Eglisau, mit Anleitung (per Video mittels QR-Code) und ohne aufwendige Infrastruktur – dieses Ziel verfolgt der Fitnessparcours. Verschiedene Stationen.

Projekteinreichung: TV Eglisau, Männerriege Eglisau, Frauenriege Eglisau, Verein Generation Eglisau, Viva Eglisau

- Mülltauchen: 15’000.–

Den Rhein von Müll befreien und so den natürlichen Lebensraum für Insekten, Amphibien, Fische und alle anderen Lebewesen im Rhein schützen: Dieses Ziel verfolgt das Projekt Mülltauchen.

Projekteinreichung: Fischereiverein Eglisau

- Ökologische Aufwertung: 25’000.-

Die Biodiversität im Siedlungsraum Eglisau fördern und so den Lebensraum für Pflanzen, Tiere und kommende Generationen aufwerten. Mit Massnahmen an einem öffentlichen Standort und einem Aktionstag sollen auch Private für die Natur und ihre Vielfalt begeistert und zur Eigeninitiative motiviert werden.

Projekteinreichung: Naturschutzverein Bülach, Ortsgruppe Eglisau



- Hopp-La-Park: 40’000.–

Ein Raum für Bewegung und Begegnung für alle Generationen – dieses Ziel verfolgt das Projekt Hopp-La-Park. An vier bis fünf Standorten in Eglisau sollen 3 bis 4 unterschiedliche Spielgeräte für alle Generationen realisiert werden, wobei auch bestehende Spielplätze einbezogen werden sollen. Für die geschätzte Projektsumme von total 180’000 Franken werden zusätzliche Mittel durch Sponsoring oder Crowd-Funding beschafft.

Projekteinreichung: Stiftung Hopp-la



- Schalthalle: 32’000.–

Ein Wohnzimmer, Treffpunkt & Veranstaltungsort für alle. Von Jung bis Alt, ob Einzelperson oder Verein, privat oder öffentlich im Kleinen und Grossen zur Gratisnutzung – dieses Ziel verfolgt das Projekt Schalthalle. Mit der Dividende ist das Projekt für drei Jahre gesichert.

Projektidee: Verein Schalthalle

- Soziale Vereine: 10’000.-

Armutsbetroffene Kinder und Erwachsene können am sozialen, sportlichen und musikalischen Leben in Eglisau teilnehmen, ohne alleine die Vereinskassen zu belasten – dies ist das erklärte Ziel des Projekts Soziale Vereine. Die Vereine werden mit Informationsmaterial für Armutsbetroffene ausgestattet und können ebenfalls verminderte Mitgliedereinnahmen ausgleichen.

Projektidee: fokuseglisau, Arbeitsgruppe Verdeckte Armut in Eglisau

red

