Eishockey: Testspiele der Frauen-Nati – Zoe Merz kommt der Auswahl immer näher Fast auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem ersten Länderspiel gehört die 18-Jährige aus Niederhasli erneut zum Aufgebot des A-Nationalteams. In Romanshorn spielt sie auch um ihr WM-Ticket. Peter Weiss

Zoe Merz im Schweizer Nati-Leibchen, hier an der U-18-WM Ende Dezember 2019 – wo sich die Niederhaslerin nachhaltig für höhere Aufgaben empfahl. Foto: Chris Tanouye (HHOF-IIHF Images)

Am Donnerstag, Freitag und Samstag tritt das Schweizer Frauen-Nationalteam in Romanshorn zu drei Testpartien gegen den Nachbarn Deutschland an. Pandemie-bedingt handelt es sich um die ersten Spiele der Schweizer A-Auswahl seit dem Sechsländerturnier im schwedischen Eksjö im Februar 2020. Dort hatte Zoe Merz ihr Debüt in Colin Mullers Team gegeben – als damals 17-jährige Stürmerin, die in der heimischen Meisterschaft lediglich zu einem Team der zweithöchsten Liga gehörte: den EHC Bassersdorf Ladies. Hatte Mullers Aufgebot sie damals eher überrascht, so konnte Merz nun, ein Jahr später, schon fast damit rechnen. Denn im Schatten der Coronavirus-Pandemie ist die Niederhaslerin dem Kreis der besten Eishockeyanerinnen des Landes immer näher gerückt. Das nicht zuletzt, weil sie auch neben dem Eis Überblick bewies und kluge Entscheidungen traf.