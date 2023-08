Spielwarenfabrikant Playmobil – Zoff in der heilen Plastikwelt Der Playmobil-Globus ist bunt und friedlich. Bei der deutschen Herstellerfirma sieht es anders aus: Klagen über miserablen Umgang mit den Beschäftigten reissen nicht ab. Uwe Ritzer aus Zirndorf

Nicht nur bei Kindern beliebt: Die Figuren von Playmobil. Foto: Christof Stache (AP/Keystone/Archiv)

Eva, wie sie Adam im Paradies den verhängnisvollen Apfel reicht, Neandertaler und Dinosaurier, ägyptische Pharaonen und griechische Götter, Römer und Indianer, Märchengestalten und ganz zum Schluss eine Glaskugel für den Blick in die Zukunft. Die sieht so unbeschwert aus wie die anderen 19 Szenerien, die Christian Vollrath (50) im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg im Bundesland Thüringen aufgebaut hat.