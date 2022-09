Hohe Ausgaben in Bassersdorf – Zoff wegen zu hoher Baukosten und Schulinformatik programmiert Massive Mehrkosten bei der Hallenbadsanierung und ein umstrittenes IT-Konzept der Schule stehen an der Bassersdorfer Gemeindeversammlung vom Dienstagabend im Fokus. Christian Wüthrich

Die Verantwortlichen gehen nicht nur im übertragenen Sinn, sondern auch ganz real baden: Der Eröffnungssprung der Baukommission im kostspielig sanierten Hallenbad von Bassersdorf im Juni 2020. Archivfoto: PD

Die erste Gemeindeversammlung mit den neu gewählten Gremien dürfte in Bassersdorf kein sanftes Abtasten geben. Am Dienstag, 13. September, geht es um 19 Uhr in der BXA-Sporthalle doch gleich zweimal um viel Geld: zum einen um einen massiv überzogenen Baukredit und zum andern um jährlich wiederkehrende Ausgaben für ein neues Schulinformatiksystem. In beiden Fällen ist die neue Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) alles andere als erfreut und übt stellenweise scharfe Kritik in ihrem Bericht an den Geschäften.