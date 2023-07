Zollamt Lottstetten – Zoll-Abfertigungsstelle bleibt sonntags geschlossen Bis Mitte September bleibt die Abfertigungsstelle Dorf in Lottstetten sonntags geschlossen. Dies im Rahmen des Strassenbaus.

Während der Vollsperrung der Schaffhauserstrasse zwischen Lottstetten und Rafz bleibt das Zollamt Lottstetten an der Abfertigungsstelle Dorf (Laubschochenstrasse) jeweils sonntags geschlossen. Die Strassensanierung wird bis voraussichtlich Mitte September 2023 dauern. Wie es in einer aktuellen Mitteilung des Hauptzollamtes Singen heisst, werden Abfertigungen von Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen im nicht kommerziellen Reiseverkehr (Ausfuhrscheine) an Sonn- und Feiertagen beim Zollamt Bietingen oder beim Zollamt Waldshut-Rheinbrücke durchgeführt.

red

