37 Kilogramm Drogen – Zoll fängt grosse Mengen Marihuana am Flughafen ab Der Zoll hat am Flughafen fünf Pakete mit insgesamt knapp 37 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Drogen kamen mit zwei Flügen aus Südafrika und waren für Empfänger in Grossbritannien und Hongkong bestimmt.

Der Inhalt eines der fünf Pakete. Foto: EZV

Stolze 37 Kilogramm Marihuana fing der Zoll am Flughafen Zürich ab. Die Drogen waren in fünf Pakete geschnürt. Der Stoff kam mit zwei Flügen aus Südafrika und war für Empfänger in Grossbritannien und Hongkong bestimmt. Die verdächtigen Pakete wurden bei Transitkontrollen am 14. Januar und am 3. Februar entdeckt, wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Montag mitteilte. Bei eingehender Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Inhalt um Marihuana in Blüten und gepresster Form handelte.

mcp