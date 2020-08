Auf dem Schäferareal in Dielsdorf hat Grundeigentümer Frank Schäfer zum symbolischen Spatenstich geladen. Dieser erfolgte per Bagger, was im Hinblick auf eine Grossüberbauung mit 150 Wohnungen auf dem Kiesplatz mitten im Dorf somit etwas einfacher zu bewerkstelligen war.

Foto: Ch. Wüthrich