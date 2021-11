Eishockey: Janine Hauser aus Buchs – ZSC-Verteidigerin auf dem Sprung In Kanada schrieb Janine Hauser mit dem Nationalteam WM-Geschichte und kochte so viel Porridge wie selten. Jetzt will sie in die USA wechseln. Doch die Zeit drängt. Marisa Kuny

Janine Hauser bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Sie spielte bei ihrer WM-Premiere defensiv zuverlässig und abgeklärt. Foto: SIHF/Jonathan Vallat

Janine Hauser schüttelt lachend den Kopf, wenn sie an die Szene zurückdenkt. Eine Gegenspielerin fährt ihr beim Backchecken unabsichtlich vor den Füssen durch und in den Stock. Sie fällt und rutscht mit dem Nacken in den eigenen Torpfosten. «Das war keine Strafe, sondern ist einfach blöd gelaufen», sagt die 20-jährige Buchserin. Der unglückliche Zwischenfall ereignete sich im August – und das nicht etwa in einem x-beliebigen Vorbereitungsspiel, sondern in ihrer ersten WM-Partie beim ersten Einsatz überhaupt.