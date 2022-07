Diskussion um Bidens Gesundheit – Zu alt für seinen Job? Joe Bidens Auftritte nähren Zweifel an seiner geistigen Fitness. Selbst die Demokraten debattieren, ob der 79-Jährige zu alt ist für den Präsidentenjob, nicht zuletzt mit Blick auf die Wahlen 2024. Christian Zaschke aus New York

Joe Biden geht in die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit in Georgetown (Washington, D.C.), 17. Juli 2022. Foto: Keystone

So alt ist US-Präsident Joe Biden mit seinen 79 Jahren im Vergleich gar nicht. Sässe er statt im Weissen Haus noch immer im Senat, gehörte er dort nicht einmal zu den zehn ältesten Mitgliedern. Zu dieser Gruppe gehört der 80 alte Jahre Anführer der Republikaner, Mitch McConnell, der seit Jahrzehnten seine Intrigen im Capitol spinnt und, was die Demokraten beunruhigen sollte, so wirkt, als komme er jetzt erst richtig in Fahrt.