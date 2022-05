Verrückte Idee nach FCW-Aufstieg – Zu Fuss nach Hause: FCW-Fans lösen Wettschuld ein Zwei Fans des FC Winterthur hatten geschworen, im Fall des Aufstiegs von Kriens 73 Kilometer nach Winterthur zu laufen. Sie hielten Wort – zumindest fast. Martin Huber

«Wir wünschen ihnen gute Schuhsohlen»: Toni Gassmann (links) und Roland Hofmann am Samstagabend vor dem Start in Kriens LU. Die beiden kommentieren jeweils Fussballspiele für das Winterthurer Radio Stadtfilter. Foto: Jonas Gabrieli

Es ist das Fussballwunder des Wochenendes. In der letzten Runde springt der FC Winterthur durch ein 5:0 in Kriens noch auf Platz 1 der Challenge League und steigt in die Super League auf. Die FCW-Fans und Radio-Stadtfilter-Fussballkommentatoren Toni Gassmann und Roland Hofmann hatten im Vorfeld geschworen, im Fall eines Aufstiegs ihrer Mannschaft von Kriens nach Winterthur zu laufen – 73 Kilometer.