Floristik-Deliverys in Zürich – Zu jeder Zeit Blumen auf dem Tisch Sträusse erhellen gerade jetzt das Gemüt. Gut, gibts schweizweite Lieferdienste. Priska Amstutz , Jean-Marc Nia

Ein saisonaler Strauss, wie der von Blumenpost, sorgt für eine heimelige Atmosphäre. Foto: Blumenpost

Blumenpost

Die Sträusse des noch jungen Unternehmens werden in die Stadt Zürich und in einige nahe Seegemeinden ausgeliefert. Die einzeln oder in verschiedenen Abos erhältlichen Sträusse bestehen aus regionalen und saisonalen Blumen. Zurzeit gibt es bei Blumenpost ausserdem Mistelzweige aus dem Jura an einem schönen Band, die schweizweit verschickt werden.

blumenpost.com

Say Flowers

Verschickt Sträusse in diversen Grössen am nächsten Tag in die ganze Schweiz, ohne Versandkosten. Will man jemandem in Quarantäne eine Freude machen, kann man auch ein Bouquet inklusive einer Tafel Schokolade versenden lassen. Das Unternehmen verzichtet komplett auf gefärbte oder lackierte Blumen.