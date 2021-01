Sozialhilfe statt IV Infos einblenden

Der Invalidenversicherung (IV) wird seit Jahren vorgeworfen, sie habe sich auf Kosten der Sozialhilfe saniert. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) liess deshalb Verlagerungseffekte vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (Bass) untersuchen. Dazu werteten die Studienautoren Daten aus der Zeit zwischen 2005 und 2017 aus. Dies betrifft die Periode von der 4. IV-Revision (2004), in der der Wandel zur Eingliederungsversicherung festgeschrieben wurde, bis zur Revision 6a (2012), die sogenannte eingliederungsorientierte Rentenrevisionen vorsah.

Untersucht wurde in der Studie einerseits, wie viele Personen im vierten Jahr nach ihrer IV-Anmeldung Sozialhilfe beziehen. Verglichen wurden dabei 12’390 Versicherte mit einer Anmeldung im Jahr 2006 mit einer Gruppe von 17’460 Versicherten mit einer Anmeldung im Jahr 2013. Der Anteil an Personen, die im vierten Jahr nach ihrer IV-Anmeldung Sozialhilfe beziehen, stieg von 11,6 (2006) auf 14,5 Prozent (2013), was einer Zunahme der Sozialhilfequote von 25 Prozent entspricht.

Andererseits wurde in der Bass-Studie untersucht, wie viele Menschen zwei Jahre nach der Annullation ihrer IV-Rente von der Sozialhilfe leben. Insgesamt wurden in der Periode 2008 bis 2015 rund 14’800 IV-Renten aufgehoben. Der Anteil an Personen, die zwei Jahre nach der Rentenaufhebung Sozialhilfe beziehen, stieg von 16,4 (2008) auf 21,5 Prozent (2015). Von den weiteren von einer Rentenaufhebung Betroffenen bezogen zwei Jahre nach der Annullation 23 Prozent wieder eine IV-Rente.

Klar zeigt sich in der Studie auch, dass die IV ihre Eingliederungshilfen verstärkte. 2014 erhielten von den neu bei der IV angemeldeten Personen 23 Prozent mindestens eine externe Eingliederungsmassnahme zugesprochen. 2005 war dies nur bei 8 Prozent der Fall gewesen.

Der für die IV zuständige BSV-Vizedirektor Stefan Ritler verweist im Vorwort der Studie darauf, dass seit Mitte der Nullerjahre mehr Personen vier Jahre nach ihrer IV-Anmeldung wieder erwerbstätig sind, zum anderen aber auch mehr Personen vier Jahre nach ihrer IV-Anmeldung in der Sozialhilfe. Jene, die bereits bei der Anmeldung bei der IV keine Arbeitsstelle mehr hätten, seien später jedoch deutlich häufiger auf die Unterstützung der Sozialhilfe angewiesen, als jene mit einer Arbeitsstelle. Deshalb sei es wichtig, gesundheitlich angeschlagene Menschen frühzeitig bei der IV anzumelden, um den Arbeitsplatz und die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Zudem müssten die Eingliederungsmassnahmen noch gezielter und besser ausgestaltet und eingesetzt werden, um nicht Erwerbstätige einzugliedern. Die geschehe nun mit der jüngsten IV-Revision. (br)