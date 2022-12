Kyrsten Sinema – Zu nahe bei den Republikanern? Demokratische Senatorin verlässt ihre Partei Der Austritt der Politikerin aus Arizona ist für die Demokraten ein Dämpfer. Trotzdem ist der Schritt nachvollziehbar. Christian Zaschke

Senatorin Kyrsten Sinema unterwegs im Capitol in Washington. Foto: Getty Images

Die demokratischen Kolleginnen und Kollegen hat es immer schon nervös gemacht, dass die Senatorin Kyrsten Sinema in der Kammer öfter plaudernd bei den Republikanern herumstand. Das ist im politisch gespaltenen Washington nicht mehr üblich, weshalb für manche Demokraten die Frage im Raum stand, ob Sinema wirklich eine der Ihren ist. Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort: Sinema hat am Freitag ihren Austritt aus der Partei erklärt. Sie vertritt den Bundesstaat Arizona künftig als unabhängige Senatorin.

Das ist ein Dämpfer für die Demokraten, die bis eben damit beschäftigt waren zu feiern, dass sie ihre Mehrheit im Senat auf 51 Sitze ausgebaut hatten, nachdem Raphael Warnock bei einer Stichwahl in Georgia gewonnen hatte. Diesen Moment hat Sinema abgewartet bis zu ihrer Verlautbarung. Um den Demokraten vor dieser Wahl nicht zu schaden, sagen ihre Fürsprecher. Um jetzt endlich wieder selbst im Rampenlicht zu stehen, sagen ihre Gegner.

Wenn es um Geld geht, ist sie hingegen konservativ.

Tagespolitische Folgen wird Sinemas Austritt einstweilen wohl nicht haben. Sie werde ihr Abstimmungsverhalten nicht ändern, sagte sie. Das hiesse, dass sie in gesellschaftspolitischen Fragen weiterhin demokratische Positionen vertritt und in finanzpolitischen Belangen eher mit den Republikanern stimmt.

Sinema im Gespräch mit dem Republikaner Mitt Romney. Foto: Getty Images

Sie begründete ihren Austritt damit, dass die Menschen in Arizona ebenso wie sie selbst der Parteipolitik überdrüssig seien. Zu oft gehe es nicht um die Sache, sondern darum, geschlossen gegen die andere Seite zu stimmen. Um frei darin zu sein, auch hin und wieder gegen die demokratische Linie zu stimmen, hätte Sinema allerdings nicht aus der Partei austreten müssen. Das hat sie in der Vergangenheit oft genug bewiesen.

Ihre politische Karriere begann die 46 Jahre alte Sinema bei den Grünen, bevor sie sich 2004 den Demokraten anschloss. Sie ist gegen die Todesstrafe, sie befürwortet das Recht auf Abtreibung, sie setzt sich für mehr Kontrollen beim Waffenverkauf und für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde ein, sie ist offen bisexuell.

Wenn es um Geld geht, ist sie hingegen konservativ. Sie hat gegen einen Mindestlohn von 15 Dollar gestimmt. Als Präsident Joe Biden im Sommer ein grosses Klimaschutz- und Investitionsprogramm verabschieden wollte, war klar, dass er ihre Stimme brauchte. Sinema nutzte ihre Machtposition, um Steuererhöhungen für Hedgefonds-Manager und Private-Equity-Firmen zu verhindern.

Sinema hat ihre zähe Natur schon am Kilimandscharo bewiesen.

Aus taktischer Sicht ist Sinemas Schritt nachvollziehbar. Wegen ihres Abstimmungsverhaltens ist sie unbeliebt in der Partei. 2024 wird ihr Senatsposten in Arizona neu vergeben, und es gilt als sicher, dass die Demokraten versucht hätten, in den Vorwahlen im Bundesstaat einen anderen Kandidaten aufzustellen. Da sie aber nun nicht mehr Parteimitglied ist, muss sich Sinema diesen Vorwahlen nicht stellen. Sollten die Demokraten in Arizona einen eigenen Kandidaten aufstellen, würde das liberale Lager gespalten, und die Republikaner gewännen den Sitz. Es bleibt ihnen daher vermutlich kaum etwas anderes übrig, als Sinema auch als Parteilose zu unterstützen.

Ungewöhnlich wäre das nicht, zur demokratischen Mehrheit gehören zwei weitere Parteilose, Bernie Sanders aus Vermont und Angus King aus Maine. Diese stimmen allerdings verlässlich gemäss der Parteilinie. Sinema hingehen sah sich wegen ihrer Voten mehrmals Anfeindungen aus den eigenen Reihen ausgesetzt. Diese schmetterte sie mit bemerkenswerter Konsequenz ab.

Dass sie eine zähe Natur ist, hat sie auch abseits der Politik bewiesen. Sie bestieg den Kilimandscharo und meisterte einen Ironman-Triathlon in 15 Stunden. Politik wird oft mit einem Langstreckenlauf verglichen. Kyrsten Sinemas Marathon-Bestzeit liegt bei drei Stunden und 21 Minuten, aufgestellt erst im vergangenen Jahr.



Fehler gefunden?Jetzt melden.