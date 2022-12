Pferderennen: Unsichere Zukunft – (Zu) viele Hürden für die Hindernisrennen Hierzulande steht hinter der Zukunft der Hindernisrennen ein dickes Fragezeichen. Die Hauptgründe: zu wenig Pferde und Jockeys sowie Veranstalter, welche den hohen Aufwand für die spektakulären Prüfungen scheuen. Werner Bucher

Ein Bild mit Seltenheitswert: Wasserdurchgang an einem Crossrennen in Aarau. Foto: Werner Bucher

Hindernisrennen haben in der Schweiz eine lange Tradition. So wird der Grosse Preis der Stadt Zürich seit über 100 Jahren als Jagdrennen ausgetragen. Am Frühlings-Renntag des heurigen Dreifach-Jubiläumsjahrs ist auf der Dielsdorfer Rennbahn nur ein Quartett zur spektakulären Prüfung über 4300 Meter angetreten. Der Sieg ging an den legendären Schimmel Baraka de Thaix. In den folgenden 18 Hindernisrennen der vor Kurzem beendeten Saison starteten in Dielsdorf, Aarau und Maienfeld nie mehr als ein halbes Dutzend dieser Spezialisten.

Vor Jahren starteten zu den rund 60 Hürden-, Jagd und Cross-Country-Rennen pro Saison auf Schweizer Hindernis-Bahnen jeweils bis zu einem Dutzend Pferde. Für den ehemaligen, mehrfachen Hindernis-Jockey und nunmehr erfolgreichen Niederhasler Trainer Andreas Schärer ist der schleichende Rückgang klar: «Es fehlen die Hürdenrennen.».

Ohne Hürden keine Debütanten

Wie sein Lehrmeister Kurt Schafflützel hat Andreas Schärer in diesen Wochen, nach dem Saisonende, mit dem Einspringen der Pferde begonnen, die auf der Flachbahn die geforderten Leistungen nicht mehr erbringen. «Für die meisten Pferde ist es in den langen Wintermonaten Gymnastik und Abwechslung. Und jetzt kommt der springende Punkt», betont der Trainer, «im Frühjahr konnten wir normalerweise mit den Debütanten Hürdenrennen bestreiten und sie so auf die Jagdrennen vorbereiten.» Nachdem zuletzt aber auf allen Schweizer Rennbahnen die Prüfungen über die Besenhindernisse, zumeist wegen des zu grossen Aufwands, abgeschafft wurden, fällt es Schärer schwer, die frisch eingesprungenen Pferde gleich in ein Jagdrennen zu schicken. Weil dadurch die Unfall- und Verletzungsgefahr steigen würde. Die fehlenden Hindernis-Startmöglichkeiten erschweren wiederum die Suche nach neuen Besitzerinnen und Sponsoren für den Sport mit den schnellen Pferden – ein Teufelskreis.

Der Schimmel Fou de Rêve (von rechts) gewinnt unter dem Süniker Ondrej Velek in Dielsdorf das Jagdrennen um den Preis der Freunde des Hindernissportes. Feux de Bois und Impétrand Lord aus dem neu gegründeten Pro Hindernis Racing Club belegen die Plätze. Foto: Werner Bucher

Die meisten Hindernispferde werden daher nun von den immer weniger werdenden Besitzern im Ausland gekauft und in den wenigen Jagd- und Cross-Prüfungen eingesetzt. Diesem Umstand wirkt der neugegründete Pro Hindernis Racing Club (PHRC) entgegen. Als Initianten haben Markus Monstein und Andy Wyss rund 90 Fans motiviert, je 1000 Franken zu zahlen, um vier Pferde zu erwerben. Ein Engagement, das sich lohnen sollte, in jeglicher Hinsicht. Denn die vier avancierten zu einem Erfolgs-Quartett zu und sicherten im Herbst mit zwölf Starts und zwei Siegen die Austragung der Hindernisrennen in Dielsdorf, Aarau und Maienfeld. Finanzchef Monstein: «Das Engagement läuft nun aus, und wir werden im Januar sehen, wie es weitergeht.»

Bessere Terminplanung

Ebenfalls im ersten Monat des neuen Jahres werden sich auch die Rennvereine mit Galopp Schweiz, den Trainern und Rennreiterinnen mit dem Thema Hindernissport befassen. Dabei soll vor allem eine bessere Terminierung der Rennen im Frühjahr und Herbst zur Sprache kommen. Für die verschiedenen Renntage in Dielsdorf im kommenden Jahr sind, Stand heute, lediglich zwei Jagdrennen geplant. Toni Kräuliger, der Präsident des Rennvereins Zürich und Mehrheitsaktionär des Rennbahnbetreibers Horse Park AG, sagt dazu: «Wenn wir mehr Pferde und Sponsoren haben, sind wir flexibel und können auch mehr Rennen durchführen.»

Ehre für die Champions Infos einblenden Zum Abschluss der Schweizer Pferderenn-Saison wurden im VIP-Pavillon auf der Rennbahn Dielsdorf die Champions der verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Dabei mussten sich die lokalen Reiter und Trainerinnen mit Podestplätzen begnügen. Mit seinen insgesamt 19 Saisonsiegen und dem 3. Rang Trainer-Championat zeigte sich Andreas Schärer zufrieden. «Ich habe wochenlang geführt und bin erst an den letzten beiden Renntagen überspurtet worden», kommentierte der Dielsdorfer. «Trotzdem war es für mich eine der besten Saisons, weil mein Besitzer Toni Kräuliger vor der Stallgemeinschaft Falk + Cattoni, sowie unser Stammreiter Clément Lheureux ihr jeweiliges Championat gewonnen haben.» Bei den Trainern sicherte sich indes Miro Weiss aus Urdorf mit seinen 22 Saisonsiegen zum 26. Mal in Folge den Titel. Als beste Profi-Rennreiterin aus der Region klassierte sich Karin Zwahlen aus Niederhasli mit neun Siegen im 3. Rang. Bei den Hindernis-Trainern belegte Jürg Langmeier aus Elgg vor der Höremerin Chantal Zollet sowie Pepi Stadelmann aus Niederglatt das Podest. Bei den Hindernis-Reitern gewann Ondrej Velek aus Sünikon mit drei Siegen die Bronzemedaille. (wbr)

