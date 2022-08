Personalengpass in Zürich – Zu viele Überstunden: Polizeiwachen schliessen über Nacht Anzeigen wegen Diebstahls kann man auch elektronisch machen: Fünf Wachen stellen den Betrieb zwischen 18 und 7 Uhr und sonntags vorübergehend ein – oder fast. pu

Die Regionalwache City, auch Uraniawache genannt, ist neu in der Nacht für die Kundschaft geschlossen. Archivfoto: TA

Fünf Regionalwachen betreibt die Stadtpolizei Zürich. Diese sind 24 Stunden offen, etwa für Anzeigen. Das ändert sich nun zwei Monate lang. Vom 1. September bis Ende Oktober schliessen die Wachen zwischen 18 und 7 Uhr. Auch am Sonntag bleiben die Türen fürs Publikum geschlossen. Das hat der neue Kommandant Beat Oppliger beschlossen.

Grund sind die angehäuften Überstunden der Polizistinnen und Polizisten, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung am Donnerstag geschrieben hat. Einerseits habe die Anzahl Einsätze in den Abend- und Nachtstunden und insbesondere am Wochenende erneut zugenommen. Anderseits musste die Stapo Personal für nationale und internationale Konferenzen wie das WEF, die Ukraine-Konferenz in Lugano oder den Zionistenkongress in Basel stellen. Das habe kurzfristige Zusatzaufgebote und Urlaubssperren zur Folge gehabt, die Polizeiangehörigen hätten auf Freizeit und Erholung verzichten müssen. Sie brauchen nun Entlastung.

Schliessung light

Wenn die Wachen geschlossen seien, bleibe mehr Personal für die Aussenpatrouillen übrig, schreibt die Polizei. Ganz geschlossen bleiben die Regionalwachen jedoch nicht. Für dringende Fälle, «bei denen sofort gehandelt werden muss», blieben die Wachen «personell besetzt», heisst es.

Wer also zusammengeschlagen wird und Hilfe braucht, wird jemanden vorfinden auf der Wache, die ja auch Stützpunkt der Diensthabenden ist. Wem aber in der Nacht das Portemonnaie geklaut wurde oder wer einen Kontrollschildverlust melden möchte, muss bis am Morgen warten – oder den digitalen Polizeiposten «Suisse ePolice» nutzen. In Notfällen kann wie bisher die Notrufnummer 117 gewählt werden.

Einsatz wegen Messerattacke um 4 Uhr Infos einblenden Ein 35-Jähriger hat in Zürich-Enge einen Bekannten mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Offenbar war es in der Wohnung gegen 4 Uhr in der Nacht auf Donnerstag zu einem Streit gekommen. Das Opfer, ein 31-jähriger Schweizer, musste ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei mitgeteilt hat. Sie nahm den Angreifer, einen 35-jährigen Tschechen, fest. Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft I, zuständig für schwere Gewaltkriminalität, und die Kantonspolizei Zürich haben die Ermittlungen übernommen. (sda)

Betroffen sind die Regionalwachen City (Kreis 1, auch Uraniawache genannt), Wiedikon (Kreis 3), Aussersihl (Kreis 4), Industrie (Kreis 5) und Oerlikon (Kreis 11). An den Öffnungszeiten der Quartierwachen ändert sich nichts.

Fehler gefunden?Jetzt melden.