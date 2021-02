Kampf um Satirezeitschrift – Züchtet Markus Somm ein rechtsgerichtetes «Biest»? Seit der frühere Chefredaktor der «Basler Zeitung» den «Nebelspalter» übernommen hat, befürchten Mitarbeiter einen Rechtsruck. In der Zeitschrift wird er verspottet. Richtig begeistert ist bisher nur Andreas Thiel. Andreas Tobler

Markus Somm, Journalist, promovierter Historiker und neuerdings auch Verleger der Zeitschrift «Nebelspalter». Foto: Gaetan Bally/ Keystone

Brodelt es am Bodensee? Die Stimmung scheint jedenfalls angespannt, als man am Freitagnachmittag in Horn anruft, um sich zu erkundigen, was die Übernahme durch Markus Somm für die Redaktion des «Nebelspalters» bedeutet. Denn so viel ist bereits klar: Markus Somm, früherer Chefredaktor der «Basler Zeitung», will neben dem gedruckten «Nebelspalter» online eine journalistische Plattform mit Schwerpunkt Schweizer Innenpolitik aufbauen.

Der «Nebelspalter» Infos einblenden Der neue Schweizergruss: «Use». Karikatur von Carl Böckli im «Nebelspalter» 1942. Foto: PD Gegründet wurde die Zeitschrift 1875 von Jean Nötzli in Zürich als «Illustriertes humoristisch-politisches Wochenblatt». Ihren ersten Boom erlebte sie während der Zeit des NS-Regimes: 1933 wurde die Satirezeitschrift in Nazi-Deutschland verboten. Sie mauserte sich in der Schweiz zum Kampfblatt der Geistigen Landesverteidigung. Besonders prägend in dieser Zeit war der Karikaturist Carl Böckli (Bö). Auch im Kalten Krieg konnte der «Nebelspalter» mit angriffigen Satiren punkten. In den 1970er Jahren wuchs die Auflage auf bis gut 70’000 Exemplare an. Heute erreicht das gedruckte Heft noch eine Auflage von 18’000 Exemplaren. Im Dezember 2020 übernahm der Publizist und Historiker Markus Somm die Zeitschrift. Er will zum gedruckten Heft eine Onlineplattform mit Schwerpunkt Schweizer Innenpolitik unter der Marke «Nebelspalter» aufbauen.