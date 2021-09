Andreas Herczog – Zürcher Alt-Nationalrat stirbt an Covid Der 74-Jährige sei trotz Impfung mitten aus seinem vollen Leben gerissen worden, schreiben seine Hinterbliebenen.

Trauer um den früheren SP-Nationalrat Andreas Herczog. Foto: Tamedia

Der Zürcher Alt-Nationalrat Andreas Herczog (SP) ist am vergangenen Sonntag an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Dies geht aus einer Todesanzeige im «Tages-Anzeiger» vom Donnerstag hervor. Der 74-Jährige sei trotz Impfung mitten aus seinem vollen Leben gerissen worden, schreiben seine Hinterbliebenen.

Ursprünglich war Herczog SP-Politiker, trat dann aber in die Progressiven Organisationen der Schweiz (Poch) über. Nach Stationen im Zürcher Stadtparlament und im Kantonsrat wurde er 1979 in den Nationalrat gewählt. Nachdem die Poch aufgelöst wurde, kehrte er zur SP zurück.

Herczog, der 1956 im Kindesalter als Ungarnflüchtling in die Schweiz gekommen kam, war in den Neunzigerjahren eine wichtige Person der SP. Er kämpfte für den öffentlichen Verkehr und mehr soziale Gerechtigkeit. Bei den Wahlen im Jahr 1999 trat er schliesslich nicht mehr an.

Andreas Herczog als Zürcher Nationalrat neben Bundesrat und Parteikollege Moritz Leuenberger (r.) diskutierten im Mai 1997 in Bern über die Zukunft des Schweizerischen Bahngüterverkehrs. Foto: Edi Engeler (Keystone)

Schweizer Parlamentswahlen 1999: Andreas Herczog an der Seite der damaligen SP-Parteipräsidentin Ursula Koch im TV-Wahlstudio in Zürich. Foto: Keystone

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.