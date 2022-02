200 Franken in Rechnung gestellt – Zürcher Arzt verlangt von Patienten Geld für Corona-Impfung In einem Zürcher Dorf will ein Hausarzt für die Impfung gegen Covid offenbar doppelt kassieren. Der Kanton hat reagiert.

Der Piks ist für die Impfwilligen gratis, ein Arzt darf dafür keine Rechnung stellen. Foto: Keystone

Der Deal ist eigentlich klar: Wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt, muss für die Spritzen direkt nichts bezahlen. Der Bund übernimmt die Kosten, also die Steuerzahlenden.

Ein Arzt in einem Zürcher Dorf handhabt dies aber anders. Wie mehrere Patientinnen und Patienten berichten, haben sie von ihrem Vertrauensarzt nach der dritten Impfung eine Rechnung in der Höhe von bis zu 200 Franken erhalten, schreibt der «Blick» am Freitag.

Wehrte sich jemand, habe der Arzt abgeblockt. Er habe einen grossen Aufwand betrieben, habe der Mediziner argumentiert und Konsultation, Betreuung und Überwachung angeführt. Zwei im «Blick» zitierte Personen wollen nicht namentlich genannt werden, weil sie sich vor Repressalien durch die Praxis und die «Corona-Skeptiker im Dorf» fürchteten.

Rechnungen storniert, Hausverbot erteilt

In ihren Fällen habe der Arzt die Rechnungen nach längeren Verhandlungen storniert, ihnen aber Hausverbot erteilt. Der Arzt habe gemäss eigenen Aussagen insgesamt 220 Personen geimpft. Ob alle eine Rechnung erhalten haben, ist nicht bekannt.

Der Verdacht besteht nun, dass der Hausarzt doppelt kassiert hat oder es zumindest versuchte. Nun ermittelt die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) gegen die Arztpraxis. Im Bericht bestätigt sie sechs eingegangene Beschwerden.

Sanktionen drohen

Für den Hausarzt gilt die Unschuldsvermutung. Wenn er tatsächlich systematisch unrechtmässig Impfungen in Rechnung gestellt hat, kann die GD dies als Verletzung der Berufspflicht qualifizieren. Die Folge könnten ein aufsichtsrechtliches Verfahren und Disziplinarmassnahmen sein, etwa eine Verwarnung, ein Verweis oder eine Busse. Höchststrafe wäre der Entzug der Berufsausübungsbewilligung. Auch Strafanzeigen sind denkbar.

Einer Person, die sich bei der GD gemeldet hat, antwortet die Behörde, sie werde den Arzt zur Rückerstattung von allenfalls unrechtmässig verrechneten Kosten auffordern.

