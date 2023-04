Überlastung und Stress – Zürcher Assistenzärzte kündigen GAV mit kantonalen Kliniken Der Verband Zürcher Assistenz- und Oberärztinnen hat den Gesamtarbeitsvertrag mit dem Kanton Zürich per Ende Jahr gekündigt. Hauptgrund sei die wöchentliche Sollarbeitszeit von 50 Stunden. mae

Lange Arbeitszeiten, hohe Belastung: Zürcher Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte fordern Verbesserungen. Foto: KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Tage einer Assistenzärztin sind lang. 50 Stunden Sollarbeitszeit stehen im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) zwischen dem Verband der Zürcher Assistenz- und Oberärztinnen und dem Kanton Zürich. Diesen Vertrag hat der Verband nun per Ende Jahr gekündigt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Der Verband und seine Mitglieder erachteten diese Regelung als nicht mehr zeitgemäss. Man habe bereits im Dezember 2022 das Universitätsspital Zürich (USZ), das Kantonsspital Winterthur (KSW), die Psychiatrische Uniklinik (PUK) und die Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW) um Neuverhandlungen gebeten. Grundsätzlich sei die Bereitschaft für Sondierungsgespräche von den vier Kliniken übermittelt worden – «mit einer gewissen Zurückhaltung verbunden», wie der Verband schreibt.

Kündigung trotz Gesprächen

In Anbetracht des ungewissen Ausgangs dieser Gespräche und den «wahrgenommenen, divergierenden Interessen» der Kliniken, erachte es der Verband als sinnvoll, den bestehenden GAV nach 20 Jahren zu kündigen.

«Wir hoffen nach wie vor darauf, im Verlauf dieses Jahres eine gute Nachfolgelösung erarbeiten zu können.» Susanne Hasse, Geschäftsführerin Verband der Zürcher Assistenz- und Oberärztinnen Zürich

Nichtsdestotrotz sei man weiterhin an Gesprächen um eine Neuverhandlung eines GAV interessiert. «Wir hoffen nach wie vor darauf, im Verlauf dieses Jahres eine gute Nachfolgelösung erarbeiten zu können», sagt Susanne Hasse, Geschäftsführerin des Verbandes. Im Idealfall würde dieser den bestehenden GAV nahtlos ab dem 1. Januar 2024 ablösen.

Dieser könnte die Arbeitsbedingungen der Assistenzärztinnen und Ärzte massgeblich verbessern, sagt Hasse. Denn: «Eine Dienstplanung an der arbeitsgesetzlichen Höchstarbeitszeitgrenze von 50 Stunden ist weder sinnvoll noch zeitgemäss.» Auch werde die vorgeschriebene Weiterbildungszeit innerhalb der Arbeitszeit vielerorts nur ungenügend eingehalten.

Bereits vor einigen Wochen forderten zwei Zürcher Gemeinderätinnen eine Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden für Assistenzärzte. Damals reagierte der Verband erfreut auf den Vorstoss. Die 42-Stunden-Woche sei eine Forderung des Verbands.

Überlastung und Stress

In der Praxis wird die Sollarbeitszeit laut einer Umfrage der NZZ bei insgesamt 4500 Betroffenen nicht immer eingehalten. 39 Prozent gaben an, pro Tag elf oder mehr Stunden zu arbeiten und kaum mehr Zeit für ein Leben neben dem Beruf zu haben.

Besonders prekär ist die Situation unter Chirurgen, Gynäkologinnen und Internisten. 56 Prozent der Befragten haben Angst vor einem Burn-out, und mehr als zwei Drittel der Jungärztinnen haben sich schon einen Ausstieg aus dem Beruf überlegt.

Gründe für die überlangen Arbeitszeiten sei hauptsächlich eine überbordende Bürokratie, die mangelhafte Digitalisierung und fehlende elektronische Patientendossiers. Eine der von der NZZ befragten Assistenzärztinnen gab an, nur 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für medizinische Tätigkeiten aufzuwenden. Die übrige Zeit brauche sie fürs Telefonieren und Berichteschreiben.

Spitäler in der Kritik

Schlecht kommen in der Umfrage die Spitäler weg. Sie würden mutmasslich systematisch gegen das Arbeitsgesetz verstossen und von ihren Assistenzärzten mehr Arbeitszeit als 50 Stunden einfordern. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass die Höchstarbeitszeit schon in der Dienstplanung überschritten werde.

Manche Spitäler würden den Ärztinnen automatisch Mittagszeiten abziehen, auch wenn dafür gar keine Zeit bleibe. Teilweise buchten die Spitäler auch Krankheitstage als Minusstunden ab.

Der Schweizer Spitalverband H+ weist die Vorwürfe zurück oder gibt sie weiter: «Die Politik will die Kosten senken, erlässt aber gleichzeitig immer mehr Auflagen und Regelungen, welche den Spitälern jegliche Effizienz rauben», sagt Verbandspräsidentin Anne Bütikofer im erwähnten Artikel.

Arbeitskampf seit den 1990er-Jahren

Für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen die Assistenzärztinnen schon seit Jahrzehnten. In den 1990er-Jahren mussten sie teilweise noch 70 Arbeitsstunden pro Woche leisten. Schliesslich gelang es ihnen, mit einem Bleistiftstreik 1998 eine Beschränkung der Arbeitszeit durchzusetzen.

Seit 2005 unterstehen Assistenzärztinnen und -ärzte dem Arbeitsgesetz, das eine 50-Stunden-Woche vorsieht.

Mehr zum Thema Abo Arbeitszeit senken Zürich soll Ärzte vor Burn-out schützen

Fehler gefunden?Jetzt melden.