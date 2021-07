Neuer Plan für Energiewende – Zürcher Autobahn soll mit Solarzellen überdacht werden Eine Westschweizer Firma will mit einem Solardach über der A4 im Knonauer Amt die drohende Stromlücke schliessen. Zürichs Klimaminister begrüsst das Vorhaben. Martin Huber

«Solar-Highway» im Knonauer Amt: Die Autobahn soll auf einer Strecke von 2,5 Kilometern mit Solarzellen überdeckt werden. Visualisierung: Energypier

Die Debatte um die Stromversorgung in der Schweiz ist in vollem Gang, weil das Rahmenabkommen gescheitert und ein Stromabkommen mit der EU in weite Ferne gerückt ist. Mitte Juni hat der Bundesrat zudem ein Massnahmenpaket für die Energiewende vorgestellt.

Nun rückt ein neuer, unkonventioneller Vorschlag in den Fokus, um die Stromlücke zu schliessen, die nach dem Wegfall der Atomkraftwerke nach dem Jahr 2050 droht. Das Westschweizer Unternehmen Energypier will im ganzen Land Autobahnabschnitte überdachen und mit Solar- und Windkraftanlagen versehen.