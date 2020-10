Frohe Botschaft für Einkaufstouristen – Zürcher dürfen doch ohne Corona-Test in Deutschland einkaufen Überraschende Wende: Wie eine Sprecherin des Sozialministeriums von Baden Württemberg auf Anfrage des «Landboten» sagt, gilt die 24-Stunden-Regelung via Notverordnung bereits ab morgen Samstag. Thomas Münzel

Zürcherinnen und Zürcher können dank der 24-Stunden-Regelung auch weiterhin in Jestetten ohne negativen Corona-Test einkaufen gehen. Foto: Madeleine Schoder

Eine Notverordnung aus Baden-Württemberg machts möglich: Nicht erst ab dem 8. November, sondern bereits ab morgen Samstag sollen Zürcherinnen und Zürcher ungehindert in Jestetten oder Konstanz einkaufen gehen können. Das sagte am späten Nachmittag eine Pressesprecherin des Sozialministeriums in Baden-Württemberg auf Anfrage des «Landboten». Laut der Notverordnung darf man für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen. Die Regelung erlaubt den Einkaufstourismus weiterhin ohne Test und Quarantäne. Update folgt.