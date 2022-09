Kunstturnen: Team-SM in Bülach – Zürcher Equipen fordern die Aargauer heraus Am Wochenende ist es soweit: Die besten Turnerinnen und Turner des Landes treten in Bülach zu den Schweizer Mannschafts-Meisterschaften an. Die Zürcher wollen ihren Heimvorteil nutzen – auch ohne Eddy Yusof. red.

Grosse Hoffnungsträgerin im Zürcher Frauen-Team: die Watterin Lou-Anne Citherlet, hier im Schweizer Dress am olympischen Festival der europäischen Jugend Ende Juli im slowakischen Banská Bystrica. Foto: Swiss Olympic

Sowohl bei den Frauen, als auch bei den Männern kommen die Titelverteidiger aus dem Kanton Aargau. Die Zürcher Kunstturner dürften indes beste Erinnerungen an die Schweizer Meisterschaften Kunstturnen Mannschaften (SMM) von 2017 haben. Schon damals war die Bülacher Turnfamilie rund um den früheren Spitzenturner und OK-Chef Kevin Bachmann als Organisator der SMM aktiv.

Damals wusste das Team Zürich I den Heimvorteil im Sportzentrum Hirslen auszunutzen und gewann den Meistertitel in der Nationalliga A. Seither ging der Titel bei den Männern jedoch stets an die Konkurrenz aus dem Kanton Aargau. So auch im Vorjahr, als die Aargauer mit über sechs Punkten Vorsprung auf Zürich I gewannen. Auf dem 3. Rang landeten 2021 die Kunstturner aus dem Tessin. Im Kampf um den Sieg müssen die Zürcher heuer allerdings auf ihren grössten Trumpf verzichten.

Yusof und Mboyo fehlen in Bülach und Liverpool

Lokalmatador Eddy Yusof, der 2017 vor heimischen Fans massgeblich zum Zürcher Sieg beigetragen hatte, muss fünf Jahre später passen. Nach seiner Rückenverletzung ist der Bülacher nach wie vor rekonvaleszent. Die SMM kämen ebenso wie die Weltmeisterschaften von Ende Oktober/Anfang November Liverpool für ihn noch zu früh, wie Thomas Ditzler vom Mediendienst des Schweizerischen Turnverbands erklärt. «Er kennt seinen Körper bestens und weiss genau, dass er die Trainingseinheiten seinem Rücken entsprechend gut dosieren muss», ergänzt Ditzler. «Deshalb wird in dieser Hinsicht nichts forciert.»

Hier tritt er im Dress des Zürcher Turnverbands an: Eddy Yusof an den Schweizer Einzel-Meisterschaften in Morges 2017. Fünf Jahre später ist der Bülacher nach seiner Rückenverletzung rekonvaleszent. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Auch ein weiterer Zürcher Unterländer, der für einen Einsatz im Team Zürich I gesetzt gewesen wäre, wird in Bülach verletzungsbedingt fehlen: Henji Mboyo. Das Nationalkader-Mitglied vom TV Opfikon-Glattbrugg befindet sich nach seiner Knie- und Schulter-Operation nach wie vor im Aufbau. Sein Heilungsverlauf liegt gemäss Ditzler auf Kurs. Die SMM in Bülach und die WM in Liverpool kämen jedoch auch für ihn zu früh. «Mboyos Fokus liegt nach wie vor auf einer möglichen Teilnahme an der EM und WM 2023», erklärt Ditzler.

Dafür werden die beiden jungen Bülacher Nachwuchsturner Lars Schlatter und Nick Reuling Gelegenheit haben, vor heimischem Publikum ihr Können zu zeigen. Sie sind heuer erstmals international angetreten und somit bereit, ihr Team Zürich II in der Nationalliga B im Rennen um den Wiederaufstieg mit wichtigen Punkten zu unterstützen.

Ohne Steingruber ist vieles offen

Anstelle des zweiten Zürcher Teams tritt heuer die Equipe des NKL Liestal in der Nationalliga A an. Der Aufsteiger wird versuchen, die starke Konkurrent mit Titelverteidiger Aargau I (Stargerät Boden), Zürich I (Pauschenpferd), Tessin (Ringe), St. Gallen I (Sprung), Luzern, Ob- und Nidwalden I (Barren) aufzumischen. Die Wettkämpfe der Männer kommen am Samstag zur Austragung.

Tags darauf messen sich die Teams der Frauen. Nach dem Rücktritt der Extraklasse-Turnerin Giulia Steingruber besteht weiterhin eine grosse Lücke im Elite-Bereich. Somit profitiert kein kantonales Team von einer Dominatorin. Aus Zürcher Sicht sind die Resultate der Frauen der vergangenen SMM jedoch erfreulich. Die beiden Teams in der Nationalliga B und C gewannen, und in der Nationalliga A landeten die Zürcherinnen auf dem 2. Platz. Dies trotz einer ähnlichen Situation wie bei den Herren: So machten die Teams aus dem Tessin und dem Aargau in den vergangenen 15 Jahren stets den Sieg unter sich aus.

Können die Zürcherinnen heuer den Heimvorteil nutzen und erstmals nach 17 Jahren wieder den Titel holen? Die routinierte Stefanie Siegenthaler (Kutu Hinwil) und die aufstrebende, junge Lokalmatadorin Lou-Anne Citherlet (Kunstturnerinnen Neerach) werden alles daran setzen.

Schweizer Mannschaftsmeisterschaften in Bülach Infos einblenden Sporthalle Hirslen. Am Samstag: Wettkämpfe der Männer: Nationalliga C (11.40 – 13.40 Uhr), Nationalliga B (15.30 – 17.10), Nationalliga A (19.00 – 21.00). – Am Sonntag: Wettkämpfe der Frauen: Nationalliga (9.10 – 10.50 Uhr), Nationalliga B (12.45 – 14.25), Nationalliga A (16.25 – 18.05).

Fehler gefunden?Jetzt melden.