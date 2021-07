Kokain, Heroin und Ecstasy – Zürcher FDP läuft mit Legalisierungsplänen auf Der Regierungsrat sieht keinen Anlass, kleine Mengen von Drogen straffrei zu machen. Auch der Stadtrat ist skeptisch. Martin Huber

Der Konsum von Kokain ist in Zürich weitverbreitet. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Es sei Zeit für einen Kurswechsel in der Drogenpolitik, verkündete die Stadtzürcher FDP im vergangenen April – und wartete mit einem brisanten Konzept auf: Cannabis, aber auch harte Drogen wie Kokain oder Heroin sollen reglementiert legalisiert werden.

Der heutige Umgang mit Drogen geht nach Ansicht der FDP an der Realität vorbei. Er führe zu kriminellem Drogenhandel, vielen Toten, schlechter Qualität der Substanzen und damit einer Gesundheitsgefährdung sowie zu fehlendem Jugendschutz.

In einem ersten Schritt wollen die Freisinnigen den Eigenkonsum von Betäubungsmitteln straffrei machen. In einem nächsten Schritt sollen Produktion, Handel und Verkauf von Drogen stufenweise reglementiert werden. Dadurch, so die Hoffnung der FDP, könnte man die Strafverfolgungsorgane entlasten, den Verkauf von Drogen kontrollieren und besteuern, Konsumenten beraten und so die Gesundheitsgefährdung reduzieren.