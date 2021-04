Peinliches Datenleck – Zürcher Finanzdirektion publiziert versehentlich Härtefälle Der Kanton nennt in einer Mail die Namen von über 100 Zürcher Firmen. Darunter gewichtige Namen aus dem Kultur- oder Gastrobereich. Martin Sturzenegger

Sein Departement ist für die Datenpanne verantwortlich: Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker. Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey

Severin Mani* traute seinen Augen nicht: Der Unternehmer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, führt einen mittleren KMU-Betrieb im Zürcher Oberland. Durch die Pandemie erlitt seine Firma eine Umsatzeinbusse von fast mehr als 40 Prozent. Also stellte Mani bei der Zürcher Finanzdirektion ein Gesuch für Härtefallgelder. Nach mehreren Wochen Wartezeit erhielt er vergangenen Dienstagmorgen um 8.45 Uhr ein Informationsschreiben per E-Mail. Betreff: «Härtefallprogramm Covid-19 – Kanton Zürich – 2. Zuteilungsrunde: Ihre Verfügung wird demnächst zugestellt.»