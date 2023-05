Neuer Entscheid – Geschäftsprüfer wollen PUK zu Zürcher Justizdatenlecks Die Vorgänge rund um die auf abenteuerliche Weise aufgetauchten sensiblen Daten aus der Justizdirektion sollen parlamentarisch aufgearbeitet werden. Die GPK will die Untersuchung ausweiten. Pascal Unternährer

Aktion im damaligen Parlamentsgebäude: Milieubeizer Roland Gisler lädt am 19. Dezember 2022 Datenträger und geleakte Akten ab. Foto: Urs Jaudas

Jahrelang hat die Zürcher Justizdirektion Festplatten mit hochsensiblen Daten wie Telefonnummern von Staatsanwälten über einen dubiosen Mittelsmann entsorgen lassen. Dieser hat die Datenträger aber teilweise behalten und im Milieu verbreitet. Im vergangenen Herbst sind diese Vorgänge aufgeflogen.

Nun soll eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) des Kantonsrats die Vorfälle aufarbeiten. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrats hat einen entsprechenden Antrag ans Parlament überwiesen.

GPK will Untersuchung ausweiten

Die GPK will die Untersuchung ausweiten, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung geschrieben hat. Neben dem Datensicherheitsvorfall sollen auch grundsätzliche Fragen zur Datensicherheit und Entsorgung von Datenträgern in der kantonalen Verwaltung untersucht werden.

Die Chancen stehen gut, dass eine PUK eingesetzt wird. So haben sich in der GPK die Vertreterinnen und Vertreter der SVP, FDP und GLP dafür ausgesprochen. Diese drei Parteien haben im Plenum die Mehrheit. Abgelehnt wird die PUK von SP, Grünen und AL. Die Mitte und EVP sind nicht in der GPK vertreten.

Entscheiden wird der Kantonsrat in der neuen Besetzung. Wer die PUK leiten soll und wer PUK-Mitglied wird, ist noch unklar. Die Einsetzung einer PUK ist die schärfste Waffe, welche Schweizer Parlamenten zur Verfügung steht.

