Ansturm auf inoffiziellen Booster – Zürcher Impftram boostert Leute vor Ablauf der sechs Monate Im Zürcher Impftram in Wiedikon sind offenbar Auffrischimpfungen ohne Anmeldung möglich. Allerdings nur noch bis Sonntag. Lisa Aeschlimann

Das Impftram, im September beim Bellevue fotografiert, steht derzeit in Wiedikon und ist vor allem bei Booster-Willigen beliebt. Foto: Ela Çelik

Boostern vor Ablauf der sechsmonatigen Frist? Auf Twitter geht seit einigen Tagen das Gerücht um, dass man sich im Zürcher Impftram auch vor dem Ende der Frist boostern lassen könne. Einen Termin brauche es dafür nicht, man könne einfach vorbeikommen und den Booster «unter der Hand» erhalten. Für den Booster müsse man lediglich eine Einverständniserklärung zum sogenannten Off-Label-Use unterschreiben. Das schreibt die NZZ.

Gemäss der Zeitung stösst das Schlupfloch im kantonalen Impfplan auf grosses Interesse. Vor dem Impftram in Wiedikon, in dem eigentlich Erst- und Zweitimpfungen verabreicht werden, habe sich am Dienstagnachmittag eine lange Schlange gebildet. Rund die Hälfte der Wartenden seien für eine Booster-Impfung angereist.

Auch das Impfdörfli im Hauptbahnhof, das Anfang November eigentlich Ungeimpfte erreichen wollte, wurde von Booster-Willigen überrannt. Bis die Gesundheitsdirektion dann offiziell mitteilen musste, man verabreiche keine Auffrischimpfungen.

Hotline-Mitarbeitende angewiesen, Gerücht zu dementieren

Ein Twitter-Nutzer rief bei der kantonalen Impfhotline an, um mehr Informationen zu erhalten. Am Telefon habe man ihm gesagt, die Mitarbeitenden der Hotline seien angewiesen worden, zu sagen, dass es nicht möglich sei, im Impftram den Booster vor Ablauf der sechsmonatigen Frist zu erhalten.

Möglich sein soll das Ganze allerdings nur noch bis Sonntag: Dann könne man sich nur noch mit einem Termin im Tram impfen lassen. Das Impftram steht ab dem 13. Dezember vormittags am Bahnhof Stadelhofen und nachmittags beim Bahnhof Enge – voraussichtlich bis Ende Jahr.

Hälfte der über 65-Jährigen ist schon geboostert

Wie die Gesundheitsdirektion heute in einer Mitteilung schreibt, sind bisher über 200’000 Booster-Impfungen im Kanton Zürich verabreicht worden. Rund die Hälfte der Personen über 65 Jahre hat inzwischen eine Booster-Impfung erhalten.

Booster-Impfungen müssen gebucht werden. Termine können in den Impfzentren und in den Apotheken über das kantonale Impftool VacMe, in den Hausarztpraxen und neu ab dem 13. Dezember im Impftram gebucht werden.

Bei der Buchung im Impftool werden nur diejenigen Impforte angezeigt, wo der aufgrund der Grundimmunisierung empfohlene Impfstoff erhältlich ist. Sprich: Wer seine ersten Impfungen mit Moderna hatte, wird auch für den Booster Moderna bekommen.

Bis Ende Dezember sind noch über 80’000 Termine in Impfzentren und Apotheken für Booster-Impfungen verfügbar. Gemäss der Gesundheitsdirektion gibt es derzeit ausreichend freie Termine. In den Monaten Dezember und Januar haben rund 500’000 Personen die Möglichkeit, eine Booster-Impfung zu buchen. «Vor diesem Hintergrund bitten wir um Verständnis dafür, dass nicht jeder sofort einen Termin erhält.»

