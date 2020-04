Der Kantonsrat ist für seine Sitzungen in die Messehalle 7 in Zürich-Oerlikon ausgewichen. Dort können die Sicherheitsmassnahmen im Zusammenhang mit Corona eingehalten werden. Geht es nach SP, CVP und Grünen, sollen künftig in einer Krise gar virtuelle Sitzungen möglich sein.

Archivfoto: André Springer