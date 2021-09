SVP-Initiative erfolgreich – Zürcher Kantonsrat prüft Importverbot für Pelz Die Schweiz drückt bei der Deklaration von Pelzwaren beide Augen zu. Eine Zürcher Initiative will das ändern – und sie kommt aus ungewohntem Lager. Sascha Britsko

Obwohl seit 2014 eine Deklarationspflicht herrscht, waren 2020 ganze 80 Prozent der Pelzdeklarationen in der Schweiz ungenügend. Foto: Stefan Kammermann

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen im Supermarkt eine Packung Eier aus dem Regal, und als Deklaration steht da: «Herkunft unbekannt.» Oder sie kaufen ein Schweinssteak, auf dessen Verpackung steht: «Aus in der Schweiz nicht zugelassener Käfighaltung mit Gitterböden.»

Was bei den tierischen Produkten, die wir täglich konsumieren, völlig abwegig klingt, ist in der Pelzindustrie Standard. Die Herkunft der in der Schweiz verkauften Pelze wird gar nicht oder nur sehr vage ausgewiesen, obwohl es seit 2014 eine Deklarationspflicht gibt. Diese schreibt vor, dass angegeben werden muss, woher der Pelz stammt und wie das Tier gehalten wurde. Zum Beispiel müsste auf dem Etikett stehen, dass es sich um einen Wildfang «aus in der Schweiz nicht zugelassener Fallenjagd» oder um ein Zuchttier «aus in der Schweiz nicht zugelassener Käfighaltung mit Gitterböden» handelt. Theoretisch.