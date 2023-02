Prominente Kritik am Schauspielhaus-Entscheid – Zürcher Kulturszene sieht Abgang am Schauspielhaus als «fatales Zeichen» Leiter und Direktorinnen namhafter Kulturhäuser drücken ihr Unbehagen über die Nicht-Verlängerung der Intendanz von Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg aus. Annik Hosmann

Die Kunsthaus-Direktorin Ann Demeester gehört zu den Unterzeichnerinnen des Statements. Foto: Dominique Meienberg

«Es war ein mutiges Projekt der Öffnung, es zielte in die Zukunft und stellte viele wichtige Fragen, die wir uns alle stellen», das schreibt eine Gruppe namhafter Leiterinnen und Direktoren von Zürcher Kulturinstitutionen in einem Statement am Mittwoch.