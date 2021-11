Kaum lösbares Problem in Justiz – Zürcher Obergericht will Vergewaltiger verwahren, darf aber nicht Der Mann hat schon früher schwere Delikte verübt. Aber die darf das Gericht nicht berücksichtigen. Was hat eine Verwahrung mit dem Strafregister zu tun? Thomas Hasler

Zum dritten Mal musste das Obergericht in der gleichen Sache ein Urteil fällen. Foto: Urs Jaudas

Der Fall hatte damals, im Oktober 2011, für Abscheu gesorgt. Ein damals 29-jähriger Kosovare hatte bei der Sportanlage Moos in Affoltern am Albis eine damals 23-jährige Zufallsbekanntschaft mehrfach sexuell genötigt und auch vergewaltigt. Unter anderem brach der Mann den Widerstand der Frau, indem er ihr ein Messer an den Hals hielt.

Zehn Jahre später, nach drei psychiatrischen Gutachten und zusätzlichen Ergänzungsgutachten, nachdem das Bundesgericht zwei Urteile des Obergerichts aufgehoben hat, und der Aktenberg inzwischen weit über 600 Urkunden umfasst, liegt nun ein drittes Urteil des Obergerichts vor. Ob es Bestand haben wird, ist noch offen. Denn der Fall stellt die Justiz «vor kaum lösbare Probleme», wie Oberrichter Daniel Bussmann schon vor fünf Jahren feststellte.