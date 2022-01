Strafanzeige im Strassenverkehrsamt – Zürcher Regierung soll Angestellte schärfer kontrollieren, fordert SVP Ein Kadermitarbeiter des Strassenverkehrsamts Bassersdorf führt einen Autohandel: Die SVP fordert neue Regelungen, um Korruption zu verhindern. Kevin Brühlmann

Das lokale Strassenverkehrsamt in Bassersdorf beschäftigt um die 20 Angestellte. Foto: Dominique Meienberg

Hätten die mutmasslichen Manipulationen in Bassersdorf verhindert werden können? Diese Frage stellt der Zürcher SVP-Kantonsrat Claudio Schmid, Treuhänder aus Bülach, in einem am Montag eingereichten Postulat. Der Vorstoss trägt den Titel «Nebenamtliche Tätigkeiten von Staatsangestellten zum Nachteil des Kantons Zürich».

Kurz gesagt, geht es um zwei Fragen: Reichen die heutigen Bestimmungen zur Verhinderung von Korruption aus? Oder braucht es neue Regeln?

Wurden Fahrprüfungen manipuliert?

Auslöser des Vorstosses ist ein Fall beim lokalen Strassenverkehrsamt in Bassersdorf, den diese Zeitung Anfang Januar publik machte. Drei Mitarbeiter stehen unter Verdacht, Fahrprüfungen und Autokontrollen manipuliert zu haben. Alle drei arbeiten seit Mitte November nicht mehr dort. Das Amt sprach von «Unregelmässigkeiten» und hat Strafanzeige eingereicht. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall.