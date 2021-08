Neue Corona-Regeln nach den Ferien – Zürcher Schulen starten mit «Vorsichtswoche» Die Bildungsdirektion empfiehlt den Schulen «dringend», alle Kinder und Jugendlichen zu testen. Gymnasiastinnen und Berufsschüler sollen Masken tragen. Zudem sind Elternabende wieder möglich. Pascal Unternährer

Der Spucktest ist nicht obligatorisch, wird aber in vielen Schulen weiterhin zum wöchentlichen Ritual gehören: Lehrer zeigt die Funktionsweise. Foto: Raphael Moser

Am 23. August ist Schulbeginn. Gibt es spezielle Ferienrückkehrer-Regeln?

Jein. So zwingt die Bildungsdirektion (BiD) keine Schule zum repetitiven Testen. Aber sie empfiehlt den Schulhäusern «dringend», alle Kinder und Jugendlichen zu testen, weil die meisten nicht geimpft sind oder sich noch nicht impfen lassen konnten. Oberstes Ziel ist nach wie vor, keine Schule schliessen zu müssen. Für Schulen, die repetitiv testen, gelten erleichterte Quarantänevorgaben. Und sie können auch vermehrt klassenübergreifende Aktivitäten durchführen. Die BiD merkt an, dass die Reihentests für die einzelnen Schülerinnen und Schüler auch dann freiwillig wären, wenn der Kanton die Schulen zu Tests verpflichten würde. Ausserdem behält sich die BiD gemäss einer Mitteilung vor, «weitere Massnahmen in die Wege zu leiten, sollte die Situation dies erfordern».