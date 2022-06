Steigende Corona-Fallzahlen – Zürcher Spitäler führen die Maskenpflicht wieder ein Für Patientinnen, Besucher und Mitarbeitende heisst es in den beiden Kantonsspitälern wieder: Maske auf. Das Stadtspital Zürich wartet noch.

Die Maske gehört im Spital wieder dazu: Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli im Gespräch mit KSW-Arzt Urs Karrer. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die Spitäler werden angesichts der steigenden Anzahl Coronafälle wieder vorsichtiger. Im Kantonsspital Winterthur (KSW) gilt seit diesem Montag wieder die Maskenpflicht für alle Patienten, Besucherinnen und Mitarbeitende, wie der «Landbote» berichtet. Ein entsprechender Hinweis befindet sich auf der Website des KSW. Das Spital hatte die Maskenpflicht Ende Mai aufgehoben.

Auch an anderen grossen Spitälern gilt wieder, beziehungsweise immer noch, Maskenpflicht. So etwa am Universitätsspital Zürich (USZ) und im Spital Limmattal. Viele Ärztinnen und Ärzte empfehlen ihren Patientinnen und Patienten ebenso, in den Praxen die Maske aufzusetzen.

Keine allgemeine Maskenpflicht gibt es derzeit – gemäss Angaben auf den jeweiligen Websites – im Stadtspital Zürich sowie am Kinderspital.

Weit über 1000 Fälle am Tag

Die Zahl der Corona-Fälle ist im Kanton Zürich deutlich gestiegen. Ende Mai wurden noch rund 250 Personen pro Tag positiv getestet. In den vergangenen Tagen waren es jeweils deutlich über 1000 Personen, gestern sogar über 1800.

Abo Mittwochs aktualisiert Die neusten Zürcher Zahlen zur Corona-Pandemie Auch die Zahl der wegen Covid-19 hospitalisierten Personen ist zuletzt angestiegen. Aktuell liegen 129 Personen in einem Zürcher Spital, 5 davon benötigen Intensivpflege.

SDA/pu

