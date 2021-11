Corona-Exil geht weiter – Zürcher Stadtparlament lehnt Rückkehr ins Rathaus ab Weiterhin Oerlikon statt Limmatquai: Das Zürcher Stadtparlament hat sich gegen eine Rückkehr an seinen angestammten Sitzungsort ausgesprochen. Martin Huber

Bleibt weiterhin verwaist: Das altehrwürdige Zürcher Rathaus am Limmatquai. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mit 67 zu 48 Stimmen hat der Gemeinderat am Mittwochabend einen Beschlussantrag von FDP und AL für eine schnellstmögliche Rückkehr ins Rathaus am Limmatquai abgelehnt.

Damit bleibt das Stadtparlament weiter im Corona-Exil in einer Messehalle in Oerlikon. Dort trifft es sich seit rund eineinhalb Jahren zu seinen Sitzungen, genauso wie der Kantonsrat. In der weitläufigen Messehalle 9 ist das Abstandhalten für die 125 Ratsmitglieder kein Problem, im Gegensatz zu den beengten Sitzverhältnissen im historischen Rathaus. Für den Zutritt zur Messehalle gibt es keine Zertifikatspflicht, dafür müssen die Ratsmitglieder eine Maske tragen, wenn sie sich im Raum bewegen.