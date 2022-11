Widerstand gegen Katar – Zürcher Stadtparlament unterstützt Protest gegen Fussball-WM Der Grossanlass stösst auch im Gemeinderat auf Kritik: Eine Mehrheit stellt sich hinter die AL-Forderung nach einem Public-Viewing-Boykott. Bürgerliche sprechen von Symbolpolitik und Verbotskultur. Martin Huber

So war es an der WM vor vier Jahren: Schweizer Fussballfans beim Public Viewing auf dem Zürcher Turbinenplatz. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Am kommenden Sonntag beginnt die 22. Fussballweltmeisterschaft der Fifa in Katar. Das umstrittene Turnier im Wüstenstaat beschäftigte am Mittwochabend auch das Zürcher Stadtparlament. Dieses stellte sich mit 65 zu 42 Stimmen hinter ein Postulat der Alternativen Liste (AL), das den Stadtrat auffordert zu prüfen, «wie die Stadt Zürich ihren Protest gegen die menschenrechtsunwürdige und klimafeindliche Durchführung (…) zum Ausdruck bringen kann». Zudem soll sie keine Public Viewings auf öffentlichem Grund bewilligen.