CVP-Initiative abgelehnt – Zürcher Stimmvolk entscheidet über Prämienverbilligung Eine Mehrheit im Kantonsrat aus SVP, FDP und GLP ist gegen die Volksinitiative für mehr Krankenkassen-Prämienverbilligung. Matthias Scharrer

Für die Kosten im Gesundheitswesen kommen zu einem grossen Teil die Privathaushalte auf. Die Prämien seien zu hoch, findet die CVP. Foto: Keystone

In kaum einem Land bezahlen die Privathaushalte einen derart grossen Teil der Gesundheitskosten wie in der Schweiz. Lorenz Schmid (CVP, Männedorf) verwies gestern im Kantonsrat auf eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wonach von den 37 OECD-Staaten die Leute lediglich in Südkorea, den USA und Mexiko mehr aus der eigenen Tasche für ihre Gesundheit bezahlen.

Bei Personen mit niedrigen Einkommen fressen die Krankenkassenprämien fast ein Viertel des Lohns weg, sagte Esther Straub (SP, Zürich). Und fügte an: «Das ist skandalös.»