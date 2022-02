USZ schliesst mit Defizit ab – Zürcher Unispital wartet auf Millionen aus anderen Kantonen Covid-Patienten aus anderen Regionen verursachen hohe ungedeckte Kosten im Zürcher Universitätsspital. Das Spital hofft, dass die Kantone doch noch dafür aufkommen. Jigme Garne

Das Universitätsspital Zürich schreibt ein Minus von 14,2 Millionen Franken. Foto: Keystone

Am Dienstagmorgen, 8. Februar, werden auf der Intensivstation des Universitätsspitals Zürich (USZ) 17 Covid-Patienten beatmet. Davon stammen 13 nicht aus dem Kanton Zürich. Das sind besonders viele, das passt aber ins Muster. Denn im vergangenen Jahr stammte jeder dritte Covid-Fall auf der IPS von ausserhalb des Kantons. Zählt man die Covid-Fälle auf den normalen Bettenstationen dazu, war es jeder vierte Patient oder jede vierte Patientin. Diese Zahlen präsentierten Vertreter des USZ am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz.