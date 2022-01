Volleyball: Niederlage in der NLB – Züri Unterland lässt abreissen Die Männer des VBC verlieren gegen St. Gallen das erste von drei Verfolgerduellen 1:3. Zur erweiterten Spitze der Liga sollten sie auch am Ende der ersten Saison im neuen Format gehören. Peter Weiss

Vergeblich gestreckt: Züri Unterlands Passeur Robin Muntwyler (links) und Mittelblocker Tjark Hinrichs müssen den Abschluss des St. Galler ex-Nationalspielers Roman Brühwiler passieren lassen. Foto: Francisco Carrascosa

Der vierte Satz endet so, wie die gesamte Begegnung der beiden Spitzenteams der Nationalliga B: zu früh und deutlich. Züri Unterlands Neuzuzug Lorenz Eichhorn schliesst eine gelungene Kombination mit dem Comeback-Passeur Fabio Lunardi durch einen klug platzierten Angriff ab. Schon macht sich der Aussenangreifer für den nächsten Sprung-Service bereit. Doch der ehemalige NLA-Crack, der als einer der wenigen seine Qualitäten konstant ausspielt, bekommt keine Gelegenheit mehr, etwa mit einem As auch den zweiten Matchball abzuwehren. Denn Unterland-Trainer Marco Back moniert, dass Schiedsrichterin Yasmin Maddalena den St. Gallern grosszügig viel Zeit gibt, um einen Spielerwechsel vorzunehmen – und kassiert dafür prompt die Rote Karte. Die Folge: Die Ostschweizer erhalten den Punkt zum finalen 25:16-Satzgewinn und setzen zum Jubeltänzchen an, während auf der Unterländer Netzseite die Gesichter immer länger werden.