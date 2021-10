Dritter Stich gegen Corona – Zürich bereitet sich für Booster-Impfungen vor Der Regierungsrat hat für das Impfen gegen Covid-19 zusätzliche Ausgaben in der Höhe von über 50 Millionen Franken genehmigt. Ein Teil davon geht an Arztpraxen und Apotheken. Tina Fassbind

Dritter Stich: Der Fokus bei den sogenannten Booster-Impfungen liegt bei Personen über 65 Jahren. Bild: Raphael Moser/Tamedia AG

Nach der Zulassung durch Swissmedic und dem Vorliegen einer definitiven Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) kann in der Schweiz bald mit der Verabreichung von Boosterimpfungen begonnen werden. Um diese durchführen zu können, sollen insbesondere Arztpraxen und Apotheken wieder vermehrt für das Impfen gewonnen werden, teilt der Regierungsrat am Freitag mit.

Auf Antrag der Gesundheitsdirektion hat die Zürcher Regierung deshalb zusätzliche Ausgaben in der Höhe von 51,5 Millionen Franken für das Impfen gegen Covid-19 genehmigt. Ein Teil davon werde als Zusatzentgelt für Arztpraxen und Apotheken verwendet.

50 Franken pro Impfung

Die einheitliche Entschädigung wurde auf 50 Franken pro Impfung festgelegt und gilt rückwirkend ab 1. Oktober. Zudem können nun auch kleinere Mengen Impfdosen bezogen werden. Die Finanzierung setzt sich bei den Arztpraxen aus 16.50 Franken vom Bund und 33.50 Franken vom Kanton, bei den Apotheken aus 24.50 Franken vom Bund und 25.50 Franken vom Kanton zusammen.

Bei den Boosterimpfungen liegt der Fokus zunächst bei Personen ab 65 Jahren – insbesondere bei Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen liegen. Laut Medienmitteilung sind die Vorbereitungen dazu bereits am Laufen. Die Impfungen sollen direkt vor Ort in den Heimen verabreicht werden. Der Kanton stellt im Bedarfsfall mobile Impfequipen zur Verfügung. Die Gesundheitsdirektion rechnet damit, dass ab Anfang November erste Boosterimpfungen bei Hausarztpraxen und in Spitälern verabreicht werden können, in Heimen sind für Mitte November vorgesehen.

Impfzentren weiter in Betrieb

Für die Bevölkerung besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich in einem der dezentralen Impfzentren gegen Covid-19 impfen zu lassen. Aktuell existiert das Angebot am Zürcher Stadtspital Triemli, im Referenzimpfzentrum am Hirschengraben Zürich sowie in Winterthur, Uster und Affoltern am Albis. Die Impfmobile und das Impftram sind ebenfalls noch unterwegs.

Insgesamt wurden im Kanton Zürich bisher mehr als 2 Millionen Impfungen verabreicht. Damit sind 71 Prozent der Personen ab 12 Jahren zwei Mal geimpft.

