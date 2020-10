Neue Corona-Massnahmen in Zürich – Zürich führt generelle Maskenpflicht in der Stadtverwaltung ein Aufgrund der steigenden Fallzahlen führt die Stadt Zürich neu in der gesamten Verwaltung eine generelle Maskenpflicht ein – also auch in den nicht öffentlichen Bereichen.

In der Zürcher Stadtverwaltung gilt neu eine generelle Maskenpflicht. Foto: Keystone

Der Stadtrat weitet die am 10. September eingeführte Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen auf die gesamte Verwaltung aus, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Maskenpflicht gilt für Angestellte und für Besucherinnen und Besucher.

Die Maske kann im Sitzen abgenommen werden, sofern der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird oder wenn andere Schutzmassnahmen vorhanden sind, etwa Plexiglas.

Wieder hochgefahren wird zudem die Arbeit der Verwaltungsangestellten im Homeoffice. Ziel ist, enge Kontakte am Arbeitsplatz zu vermeiden. Die Stadt will dabei ihre Dienstleistungen «weitestgehend wie gewohnt» erbringen.

