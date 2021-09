Preisüberwacher kritisiert – Zürich hat die weitaus teuersten Kesb-Gebühren Der Preisüberwacher kritisiert die extremen Unterschiede, die für Vorsorgeaufträge anfallen. Zürich schiesst mit bis zu 20’000 Franken obenaus – für einen Dienst, der kaum 1000 Franken wert sei.

Stefan Meierhans, der Schweizer Preisüberwacher (Archivbild) kritisiert die hohen Kesb-Gebürhen, besonders in Zürich. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der Preisüberwacher kritisiert die extremen Unterschiede zwischen den Kantonen bei den Kesb-Gebühren. Angeschaut hat er die Kosten für die Hinterlegung und Validierung von Vorsorgeaufträgen. Die Gebühren seien teilweise extrem hoch. Schlechtestes Beispiel: Im Kanton Zürich kostet die Validierung des Auftrags bis zu 20'000 Franken, wie der Preisüberwacher in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht ausweist. Für eine Dienstleistung notabene, die nach den Erwartungen des Preisüberwachers «nicht mehr als 1000 Franken kosten sollte».

Allerdings wurde das genannte Maximum bei einer Testreihe des Preisüberwachers keineswegs ausgeschöpft: Die teuerste von drei angefragten Validierungen kostet in der Stadt Zürich tatsächlich 2000 Franken, gleich viel wie in Herisau, der Kantonshauptstadt von Appenzell Ausserrhoden. Trotzdem liegt Zürich damit gemeinsam mit der Appenzeller Hauptstadt und der Stadt St. Gallen (4000 Franken) an der Spitze. In Delemont (JU), Sarnen (OW) oder in der Stadt Appenzell (AI) beispielsweise kostet die gleiche Dienstleistung unter 200 Franken.

Die Feststellung der Gültigkeit (Validierung) des Vorsorgeauftrags ist nötig, wenn eine Person urteilsunfähig wird. Nach diesem Schritt durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) kann die mit der Vorsorge betraute Person aktiv werden.

Auch Neuenburg ist teuer

Aargau, Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Genf, Luzern, Nidwalden, Uri und Zug legten die Minimalgebühr zwischen 150 und 300 Franken fest. Die übrigen Kantone verlangen weniger. Der Median – 50 Prozent höher, 50 Prozent tiefer – liegt bei 142,40 Franken.

Die Maximalgebühren unterscheiden sich weit stärker als die Minima. In den Kantonen Aargau, Neuenburg, Obwalden, St. Gallen, Wallis und – wie eingangs erwähnt – Zürich können über 3000 Franken fällig werden, wobei neben Zürich auch Neuenburg mit 12'000 Franken obenaus schwingt.

Bis zu 3000 Franken kann es im Aargau, in Basel-Stadt und -Landschaft, Nidwalden und Zug kosten. In den übrigen Kantonen gilt ein Maximum von 1500 Franken. Der Median liegt bei 2744,35 Franken.

Teure Hinterlegung

Der Vorsorgeauftrag kann bei einer Behörde wie etwa der Kesb hinterlegt werden, damit er bei Verlust der Urteilskraft schnell zur Hand ist. In einigen Kantonen ist die Hinterlegung bei der Kesb nicht möglich.

Auch die Gebühren für die Hinterlegung unterscheiden sich stark, aber nicht dermassen exorbitant wie jene der Validierung. In Schaffhausen, Thurgau und Zürich ist die Hinterlegung mit 150 Franken fünfmal so teuer wie in Appenzell-Ausserrhoden, obwohl der Preisüberwacher überall vom gleichen geringen Aufwand ausgeht. Die Gebühren der übrigen Kantone bewegen sich zwischen 50 und 100 Franken.

Der Preisüberwacher behält sich Schritte in der Kesb-Gebührenfrage vor. Wie es im Bericht heisst, erwartet er, dass Transparenz herrscht. Die Gebühren für die Hinterlegung einer Vorsorgeauftrags dürften seiner Empfehlung zufolge nicht höher als 30 Franken sein. Der Tarif für eine Validierung sollte im Minimum 150 Franken nicht überschreiten und maximal 1000 Franken betragen.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.