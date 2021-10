Bilanz nach Unwetterjahr – In Zürich wurden mehr als 2000 Bäume zerstört In der Sturmnacht litten die Bäume wie noch selten zuvor. Man stehe jetzt vor einer Herkulesaufgabe, sagt die Direktorin von Grün Stadt Zürich. Jigme Garne

Der Wald liegt auf der Strasse: Am Käferberg hat der Sturm vom 13. Juli besonders starke Schäden hinterlassen. Foto: Urs Jaudas

Ungewöhnlich viel Schneefall versetzte die Stadt Zürich im vergangenen Januar in einen Ausnahmezustand. 14’000 Bäume in Parks und an Strassen knickten unter den Schneemengen ein, 700 Bäume waren nicht mehr zu retten.

Am 13. Juli, in der Sturmnacht, nahm sich die Natur dann 1400 Bäume und beschädigte 5000 weitere. Dies ist die Bilanz der städtischen Dienstabteilung Grün Stadt Zürich anlässlich ihrer Jahresmedienkonferenz. Damit hat die Stadt in kürzester Zeit über 2000 Bäume im Siedlungsgebiet verloren. Man stehe jetzt vor einer Herkulesaufgabe, wird die Direktorin von Grün Stadt Zürich, Christine Bräm, in der Mitteilung zitiert. Auch die Kosten sind enorm.