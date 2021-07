London Grammar in Rümlang – Zürich Openair gibt einen weiteren Headliner bekannt Die Organisatoren des Zürich Openair geben die Namen weiterer Bands bekannt, die in Rümlang auftreten werden. London Grammar spielen am 22. August.

London Grammar werden in Rümlang auftreten. Foto: Archiv

Das Programm nimmt allmählich Konturen an: Jetzt steht auch fest, wer am Sonntag des ersten Wochenendes am ZOAlina auftreten wird. Für den 22. August konnten die britische Band London Grammar gewonnen werden sowie Benjamin Amaru. Dies lassen die Organisatoren in einer Medienmitteilung verlauten.

London Grammar ist eine Band, die melodischen Indie-Pop-Sound mit Soul-Elektro und Techno-Folk-Elementen spielt. Gegründet wurde sie 2009 von drei Studenten aus Nottingham – Sängerin Hannah Reid, Gitarrist Dan Rothman und Drummer Dot Major. 2013 erschien ihr Debütalbum «If You Wait», welches auf der Insel mit Doppelplatin ausgezeichnet wurde. Ihr neustes Album heisst «Californian Soil».

Benjamin Amaru wird angepriesen als musikalischer Geheimtipp. Seine Songs werden getragen durch seine warme Stimme, verträumte Synthesizer und melancholisch anmutende Klänge. Amaru zählt über 450’000 Hörer monatlich und millionenfach gestreamte Songs auf Spotify. Wer den zweiten Tag des ersten Festivalwochenendes komplettiert, ist derzeit noch unklar.

