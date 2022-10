Stadtzürcher SVP-Gemeinderäte fordern – Zürich soll Krankenwagen in die Ukraine liefern Forderungen der SVP werden im Stadtparlament selten einstimmig überwiesen. Den Vorstoss, der ukrainischen Bevölkerung zu helfen, hat das Parlament nun gar noch ausgebaut.

Die Stadt Zürich soll ausgemusterte Krankenwagen in die Ukraine liefern. Der Stadtrat hatte Mühe mit diesem Vorschlag der SVP (Archivfoto). Foto: Gaëtan Bally

Die Begegnung mit einer Ukrainerin muss für den Zürcher SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger prägend gewesen sein. Jedenfalls war er danach überzeugt, der Bevölkerung in dem Kriegsland mit ausgemusterten Zürcher Krankenwagen zu helfen. Er forderte den Stadtrat mit einem Postulat auf, zu prüfen, wie die Stadt möglichst viele gebrauchte Krankenwagen kaufen und über Entwicklungsorganisationen an die ukrainische Grenze liefern lassen kann. Der Gemeinderat hat den Vorstoss am Mittwochabend behandelt.

Für Balsiger ist klar: Jedes gelieferte Auto kann Dutzende Menschenleben retten. Er betonte, dass «wir hier alle Demokraten sind». Entsprechend müssten alle seinem Vorschlag positiv gestimmt sein. Es sei unvorstellbar, was «Putin und sein russischer Mafiastaat» anrichteten.

Mauch ist skeptisch

Stadtpräsidentin Corine Mauch stand dem Postulat skeptisch gegenüber, obwohl es der Stadtrat für begrüssenswert halte. «Wir haben keine ausgemusterten Krankenwagen. Sollen wir diese jetzt auf dem Markt suchen?» Die Stadt Zürich tue bereits viel. 500’000 Franken seien an vier Hilfswerke gegangen, die schon lange vor Ort tätig seien.

Mitunterzeichner Bernhard im Oberdorf (SVP) hielt dagegen, dass früher ja auch schon alte Trams geliefert wurden. Sollte etwa auf elektrisch umgestellt werden, gäbe es genug lieferbare Krankenwagen. Er forderte ein Zeichen für die Demokratie.

Mehr Spielraum

Die Lösung brachte ein Textänderungsantrag der SP. Neu werden nicht mehr nur Krankenwagen gefordert, sondern grundsätzlich Notfallversorgung und andere medizinische Leistungen. Einen Seitenhieb an die SVP konnte sich Hannah Locher dabei nicht verkneifen. Sie freue sich, dass die Partei sich für Flüchtlinge engagiere. Es wäre schön, wenn die SVP dies auch bei weiteren Geschäften tue, etwa wenn es um Afghanen gehe.

Am so geänderten Antrag hatte niemand etwas auszusetzen. Das Postulat wurde einstimmig überwiesen.

