Eperon verlässt Pavillon im Baur au Lac – Zürich verliert überraschend einen seiner Topköche Der 18-Punkte-Koch Laurent Eperon verlässt das Luxushotel, nachdem er eine Neuausrichtung des Restaurants nicht mittragen wollte.

Abschied nach 25 Jahren in der Pavillon-Küche: Laurent Eperon verlässt überraschend das Baur au Lac. Foto: 24 Heures

Die Meldung kommt ohne Ansage: Laurent Eperon hat das zum 5-Stern-Hotel Baur au Lac gehörende Restaurant Pavillon per sofort verlassen. Grund dafür waren offenbar unterschiedliche Ansichten über die künftige Ausrichtung des Restaurants, die der neue General Manager Christian von Rechenberg im Rahmen der Renovation des Hauses anstossen wollte, wie «Gault Millau» berichtet. Das Magazin zitiert von Rechenberg: «Wir denken über ein neues Konzept für das Pavillon nach, das wir 2023 in aller Ruhe definieren und dann 2024 umsetzen wollen.»

Der Abgang des Romands bedeutet eine Zäsur, Eperon kochte die vergangenen 25 Jahre an dieser Stelle, seit 2009 als Chefkoch. Die Gastrostadt Zürich verliert damit einen seiner Topköche. Eperon war in den vergangenen Jahren einer von nur drei Köchen im Kanton, die in der jüngsten Ausgabe des Gastroführers wieder mit 18 Punkten ausgezeichnet wurden, neben Stefan Heilemann (Widder) und Rico Zandonella (Rico’s, Küsnacht). Höher bewertet ist auf Stadtgebiet einzig Heiko Nieder (Dolder, 19 Punkte).

Einen deutlichen Qualitätseinbruch muss das Pavillon trotz des Abgangs laut «Gault Millau» trotzdem nicht befürchten. Für Eperon rückt dessen bisheriger «II. Chef de Cuisine», Maximilian Müller, nach, der den ferienhalber abwesenden Chef bei einer Visite des Gastroführers vertrat: «Die Performance war perfekt, die Note 18 unbestritten.»

